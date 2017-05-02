В Одессе прошли мероприятия по случаю годовщины поджога Дома профсоюзов

У Дома профсоюзов в Одессе проходит акция памяти погибших 2 мая 2014 года. Тогда в здании забаррикадировались пророссийские активисты. Оцепившие Дом профсоюзов ультрас и националисты кидали в окна фаеры, в какой-то момент в здании начался пожар. В результате 32 человека задохнулись в дыму, еще 10 разбились насмерть, пытаясь спастись, выпрыгнув через окна.

Как сообщает местное издание Timer, площадь Куликово поле перед Домом профсоюзов сегодня оцеплена полицией и Нацгвардией. Сотрудники этих ведомств направляют людей через один из входов на площадь. Выйти нужно было в другом месте. На входе посетители проходят через рамки металлоискателей.

В какой-то момент, как пишет «Думская», в полицию поступило сообщение о минировании Куликова поля. После проверки информация о взрывном устройстве не подтвердилась, людей вновь стали запускать на площадь.

Издание отмечает, что параллельно в Одессе прошла акция памяти двух «украинских патриотов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова», которые погибли во время уличных беспорядков 2 мая 2014 года.

Беспорядки предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Всего, по данным украинской полиции, от огнестрельных ранений в тот день погибли шесть активистов с обеих сторон.