Путин назвал Германию ведущим партнером России

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи заявил, что Германия остается ведущим экономическим партнером для России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, российский лидер отметил, что работа в «нормандском формате» будет продолжена и после президентских выборов во Франции.

«"Нормандская четверка", несомненно, должна и впредь активно заниматься урегулированием украинского кризиса. Работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре», — отметил Путин.

По словам президента РФ, с Меркель была достигнута договоренность о необходимости неукоснительного выполнения сторонами «минских договоренностей».

Путин заявил, что РФ будет оказывать Германии содействие как председателю саммита G20 с целью достижения конструктивных договоренностей.

Президент РФ отверг критику Запада из-за действий российской полиции на митингах, отметив, что правоохранительные органы не нарушают закон.

Он также опроверг информацию о возможном вмешательстве России в выборы в США, отметив, что это слухи, запускаемые в рамках внутриполитической борьбы.

Канцлер Германии, в свою очередь, назвала Россию конструктивным партнером и выразила надежду на снятие антироссийских санкций при выполнении соглашений по Украине, передает РИА Новости. Она считает нецелесообразным заключение нового соглашения по этому вопросу.

Кроме того, канцлер ФРГ попросила российского лидера расследовать данные о преследовании геев в Чечне.