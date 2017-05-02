«Локомотив» в седьмой раз выиграл Кубок России по футболу

Московский «Локомотив» обыграл «Урал» из Екатеринбурга и стал семикратным обладателем Кубка России, передает ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:0.

Голы в составе «Локомотива» забили Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90-я).

По числу Кубков России «Локомотив» сравнялся с ЦСКА — самой успешной командой в истории этого турнира.

До этого «Локомотив» выигрывал трофей в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах.