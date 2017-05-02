02 мая 2017, 20:57
«Локомотив» в седьмой раз выиграл Кубок России по футболу
Московский «Локомотив» обыграл «Урал» из Екатеринбурга и стал семикратным обладателем Кубка России, передает ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:0.
Голы в составе «Локомотива» забили Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90-я).
По числу Кубков России «Локомотив» сравнялся с ЦСКА — самой успешной командой в истории этого турнира.
До этого «Локомотив» выигрывал трофей в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах.
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