02 мая 2017, 18:18
Суд вновь отказался принять иск к МИД России по поводу контактов с командой Трампа
Пресненский суд Москвы во второй раз отказался принять иск издания «Медиазона» к МИД России. Об этом РБК сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.
«Медиазона» требует обязать министерство иностранных дел раскрыть подробности контактов российских дипломатов с членами команды президента США Дональда Трампа. Ранее из-за контактов с послом России в США Сергеем Кисляком были вынуждены уволиться два соратника Трампа.
Гайнутдинов отметил, что иск с требованием обязать МИД сообщить изданию запрошенные контакты дипломатов был подан 12 апреля, 18 апреля иск был принят к рассмотрению, а 24 апреля решение принять иск было отменено.
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