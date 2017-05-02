Суд вновь отказался принять иск к МИД России по поводу контактов с командой Трампа

Пресненский суд Москвы во второй раз отказался принять иск издания «Медиазона» к МИД России. Об этом РБК сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

«Медиазона» требует обязать министерство иностранных дел раскрыть подробности контактов российских дипломатов с членами команды президента США Дональда Трампа. Ранее из-за контактов с послом России в США Сергеем Кисляком были вынуждены уволиться два соратника Трампа.

Гайнутдинов отметил, что иск с требованием обязать МИД сообщить изданию запрошенные контакты дипломатов был подан 12 апреля, 18 апреля иск был принят к рассмотрению, а 24 апреля решение принять иск было отменено.