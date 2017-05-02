На встрече с Путиным Меркель «прощупает почву» перед встречей G20

На сегодняшних переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным главной целью канцлера Германии Ангелы Меркель будет «прощупать почву» перед летним саммитом G20, организатором которого является Берлин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкие СМИ.

Меркель хотела бы выяснить отношение Москвы к тем положениям, которые Берлин намерен зафиксировать в итоговом коммюнике. Оно принимается с согласия всех участников «двадцатки» при отсутствии возражений, рассказал радиостанции Deutsche Welle высокопоставленный источник в правительстве Германии.

Правительство ориентированной на экспорт Германии считает особенно важным вотум G20 в пользу свободной торговли и регулирования финансовых рынков, отметил источник. По его словам, канцлер не уверена, что на саммите российский президент поддержит некоторые инициативы Германии, в частности, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса, пояснили источники.

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер подтвердил, что поездка канцлера в Сочи в первую очередь рассматривается как подготовка к саммиту G20, но отметил, что на переговорах будут затронуты темы Сирии и Украины.

Саммит G20 пройдет в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.