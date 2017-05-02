В правительстве отказались утверждать отдельный МРОТ для каждого региона

В правительстве отказались от идеи, согласно которой в каждом регионе утверждался бы свой минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом «Интерфаксу» сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Модель регионализации МРОТ ранее предлагал Минтруд. Там отмечали, что, поскольку сейчас в каждом субъекте России свой прожиточный минимум, то и МРОТ должен различаться.

«Нет, мы говорим только о МРОТе в терминах сегодняшнего законодательства. То есть это единый федеральный прожиточный минимум», — отметила Голодец.

Ранее сегодня стало известно о поручении премьера Дмитрия Медведева подготовить законопроект об уравнивании МРОТ с прожиточным минимумом.

По словам Голодец, пока не все вопросы относительно этого законопроекта решены. Например, представители работодателей и работников в комиссии при правительстве не договорились, насколько быстро будет повышаться минимальный размер оплаты труда.