На Украине опровергли гибель находящегося в ростовском СИЗО активиста

Украинский консул в Ростове-на-Дону Виталий Конарский опроверг информацию о смерти гражданина Украины Артура Панова в ростовском СИЗО, сообщает «Радио Свобода».

По словам дипломата, Панов «жив и здоров».

30 апреля в блоге на сайте «Фонтанки» появилось сообщение о том, что за день до этого «в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России».

Панов родом из Луганска. Он был задержан в Ростове-на-Дону в декабре 2015 года, когда ему еще не исполнилось 18 лет. По версии следствия, под видом беженца он пересек границу, а в Ростове планировал взорвать бомбу в местном театре драмы.

В СИЗО Панов несколько раз объявлял голодовку.

14 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассматривать его дело.