Володин и Матвиенко предложили ГД повысить статус парламентария

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату законопроект о повышении статуса парламентариев при их работе с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. Соответствующий документ опубликован на сайте ГД.

«Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий», – заявили в думском управлении по связям с общественностью в комментарии «Интерфаксу».

В документе сказано, что чиновники должны обеспечивать парламентариям условия для их работы.

Согласно законопроекту, необходимо создать единый механизм представления информации о результатах деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ, обязать местные законодательные органы заслушивать отчеты руководителей территориальных органов на своих собраниях.

В подготовке законопроекта также приняли участие председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Авторы объяснили свою инициативу «обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления».