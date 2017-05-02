Полторы тысячи лет назад в Дании рос виноград

Археологи обнаружили доказательства произрастания винограда в Дании эпохи позднего железного века и раннего Средневековья. Два обгоревших семени были найдены во время раскопок на берегах озера Тиссё в Западной Зеландии, на одном из самых обширных поселений этой эпохи на территории страны, которое исследуется с 1990-х годов.

За десятилетия раскопок археологи открыли две богатых усадьбы (550 – 700 и 700 – 1050 годов), несколько домов и мастерских ремесленников, зерновые хранилища и места религиозного культа. В 2012 – 2013 году они собрали образцы почвы из древнего культурного слова для поиска микроскопических окаменелостей. Исследованиями образцов занялся археоботаник и куратор Национального музея в Копенгагене Петер Стен Хенриксен (Peter Steen Henriksen). В 2015 году он, просеивая очередную пятилитровую порцию древней почвы, обнаружил первое обугленное семя, которое определи как виноградное. Вывод Хенриксена подтвердили его коллеги. Спустя некоторое время было найдено еще одно семя, в образце, взятом в 600 метрах от первого.

Фото: Peter Steen Henriksen

До этой находки самые ранние образцы семян винограда из Дании относились к XIII веку. Письменные источники также подтверждали выращивание винограда в этой стране во время периода потепления климата в позднем Средневековье. Радиоуглеродное датирование одного из найденных Хендриксеном семян показало, что оно относится к 780 – 980 году. Второе семя было использовано для изотопного анализа. По содержанию стронция ученые сделали вывод, что семя выросло не в какой-либо далекой стране, а непосредственно в Дании, на полуострове Зеландия. Хендриксен предполагает наиболее вероятным, что местный виноград использовался для изготовления вина.

Результаты исследования опубликовал Danish Journal of Archaeology.