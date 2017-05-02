Семена вьюнка способны выдержать космическое путешествие

Биолог Давид Тепфер (David Tepfer) и астроном Сидни Лич (Sydney Leach) экспериментально доказали, что семена вьюнка полевого (Convolvulus arvensis) настолько устойчивы к ультрафиолетовому излучению, что способны перенести путешествие в космическом пространстве. Результат поможет в будущем отбирать виды растений для экспедиции на Марс, тонкая атмосфера которого слабо защищает от губительного ультрафиолета.

Первый эксперимент по выживанию растений под космическим излучением был начат десять лет назад, когда семена арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) были размещены на внешней оболочки МКС. После возвращения на Землю в 2009 году примерно 20 % семян проросли и развились в нормальные растения.

В нынешнем эксперименте семена арабидопсиса, табака и вьюнка полевого были подвергнуты высоким дозам ультрафиолетового излучения в условиях земной лаборатории. Исследователи обнаружили, что семена вьюнка выживают после дозы облучения, примерно в шесть миллионов раз превышающей ту, что используется для стерилизации питьевой воды. Арабидопсис и табак оказались на это неспособны. Ученые полагают, что устойчивость семян вьюнка объясняется составом их оболочки, содержащей большое количества флавоноидов. Вероятно, диета с высоким содержанием этих веществ может придать устойчивость к ультрафиолетовому излучению и животным, подготовив их к межпланетным путешествиям.

Чандра Викрамасингхе (Chandra Wickramasinghe), директор Центра астробиологии в Университете Букингема, считает эксперимент своих коллег сильным доводом в пользу гипотезы панспермии. «Этот результат увеличивает стремительно растущий массив данных, свидетельствующих, что панспермия не только возможна, но и абсолютно неизбежна», – говорит ученый.

Итоги исследования изложены в статье, опубликованной журналом Astrobiology.