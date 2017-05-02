Сын Рогозина назначен гендиректором «Ил»

Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации Алексей Рогозин назначен гендиректором компании «Ил». Такое решение принял совет директоров ОАК, говорится на портале раскрытия корпоративной информации.

Полномочия предыдущего директора «Ил» Сергея Вельможкина совет директоров досрочно прекратил.

Приоритетным направлением работы ОАО «Ил», согласно сайту компании, «является разработка грузовых и военно-транспортных самолетов».

В апреле 2016 года Алексей Рогозин был назначен в Минобороны, где курировал транспортную авиацию. В марте 2017 года он перешел в ОАК.

Его отец — вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует оборонную промышленность, авиацию и космос.