Роскомнадзор начал блокировку служебных серверов RuTracker

Роскомнадзор начал блокировать серверы со служебной информацией торрент-трекера RuTracker. Из-за этого у пользователей возникли проблемы со скачиванием файлов, пишут «Известия» со ссылкой на главу компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач) Андрея Клименко.

По его словам, Роскомнадзор блокирует торрент-анонсеры. Эти серверы выдают пользователям IP-адреса источников, у которых можно скачать тот или иной файл.

Клименко отметил, что в результате скачивание либо идет очень медленно, либо вообще прекращается.

Также он рассказал, что правообладатели готовят в суд документы о блокировке всех зеркал сайта RuTracker.