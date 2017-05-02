Сенат США пока не собирается готовить новый пакет антироссийских санкций

Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию Politico.

По словам главы комитета Боба Коркера, которого цитирует издание, сенаторы надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам. Пока Сенат намерен подождать, но в будущем против России могут быть введены новые санкции.

Коркер сообщил, что хотел бы дождаться завершения расследования, которое сенатский комитет по разведке ведет в отношении якобы имевшего место влияния РФ на выборы президента США.

В свою очередь, сенатор от Флориды Марко Рубио, которые в 2016 году проиграл Дональду Трампу праймериз Республиканской партии, заявил, что «любое время хорошо для введения новых санкций против РФ».

Ранее сообщалось, что в Белом доме начали обсуждать возможность введения новых ограничительных мер против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада, а также о возможном расширении санкций против России «в ответ на кибератаки со стороны правительства Российской Федерации и другие агрессивные действия РФ».