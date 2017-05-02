В Думу внесли проект закона о применении транспортной полицией электрошокеров

Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, согласно которому сотрудники транспортной полиции смогут использовать электрошокеры и другое «гражданское оружие самообороны». Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что электрошокеры сейчас могут иметь охранники, судебные приставы, работники «Почты России» и другие категории лиц, однако сотрудники подразделений транспортной безопасности этой возможности лишены.

«Учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной (авиационной) безопасности по пресечению актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов на территории аэропортов, электрошоковые устройства могут быть использованы как оружие активной самообороны, так и как средство для пресечения актов незаконного вмешательства», — говорится в пояснительной записке к документу.