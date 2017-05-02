«Кошелёк» расширяет функционал

Пятая версия приложения «Кошелёк» от компании CardsMobile, резидента IT-кластера Фонда «Сколково», позволяет добавлять любые банковские карты, совершать покупки онлайн, а также автоматически переносить в телефон скидочные карты компаний-партнеров. Обновление приложения и расширение функционала связаны с запуском новой версии платформы безопасности CardsMobile, соответствующей новейшим международным стандартам.

По словам Кирилла Горыни, CEO приложения «Кошелёк», цель команды – создать полноценный бумажник в смартфоне, который сможет максимально удобно и безопасно хранить все карты, а также существенно облегчит жизнь.

«Инновационная мобильная платформа способна агрегировать любые карточные продукты и обеспечивать безопасность на самом современном уровне, – комментирует новый «Кошелек» Антон Пронин, Руководитель направления «Облачные технологии и сервисы» IT-кластера Сколково. – Фонд «Сколково» с радостью поддерживает такие компании, способные не только отвечать современным требованиям внешней среды, но и в ряде случаев опережать их».

Антон Пронин напомнил, что Cardsmobile (”Кошелёк”) – участник Сколково с 2015 года, а по итогам 2016 года проект был удостоен премии НИУ ВШЭ «Стартап года» в области финансовых технологий. «Но кроме финтеха он фундаментальным образом меняет технологии взаимодействия ритейла с покупателями (выпуск мобильных карт лояльности) и использования городской транспортной инфраструктуры (оплата проезда в метро и других видах общественного транспорта)», – считает представитель «Сколково».

В обновленной версии единственного в России приложения-агрегатора всех типов карт, (лидера по оцифровке карт в России и СНГ) доступно еще больше сервисов с новыми возможностями. Среди них:

– добавлении и хранении любых банковских карт: теперь пользователи приложения могут максимально безопасно перенести в него любую свою банковскую карту, чтобы использовать ее для платежей как внутри приложения, так и онлайн. Реквизиты карт пользователей надежно хранятся на сертифицированной серверной платформе TSM, а приложение «Кошелёк» постоянно проверяет уровень безопасности устройства на котором используется сервис. Функционал банковских карт, перенесенных в «Кошелек», в ближайшее время будет существенно расширяться.

– покупка подарочных сертификатов внутри приложения: в несколько прикосновений к экрану смартфона можно купить подарочный сертификат десятков торговых сетей по всей России и вручить его адресату, отправив его из приложения любым удобным им способом. Получатель сможет предъявить полученный сертификат прямо с экрана своего смартфона. Первым партнером для сервиса стал агрегатор Giftery. Планируется выпуск платных купонов, оплата различных цифровых товаров, включая билеты.

– автоматическое добавление скидочных карт от партнеров «Кошелька»:не требуется ручной ввод карты лояльности, так как «Кошелёк» автоматически выпускает карты ритейлеров-партнеров, в программах лояльности которых зарегистрирован пользователь.

– оплата и пополнение транспортных карт с любой банковской карты:транспортные карты можно пополнять не только с банковских карт, выпущенных внутри приложения «Кошелёк», но и с любой банковской карты пользователя, добавленной в приложение.Обновленный сервис доступен в нескольких крупных городах России, в числе которых Екатеринбург, Омск и Санкт-Петербург. Список городов расширяется.

«Перечисленные нововведения ― лишь первый шаг в списке новых сервисов «Кошелька», которые будут запущены в 2017 году. Также хочется отметить, что с ростом списка партнеров «Кошелька» вырастет и актуальность новых сервисов, например, сервиса автоматического переноса карт в телефон», – подчеркивает Кирилл Горыня.