Глава минторга США назвал ракетный удар по Сирии «развлечением после ужина»‍

Министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому «развлечением после ужина» президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.

«После того, как принесли десерт, президент сказал господину Си (Цзиньпину), что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно - о запуске 59 ракет по Сирии», - сказал Росс, выступая в понедельник на международной конференции экономического Института Майкла Милкена в Лос-Анджелесе.

«Это было вместо развлечения после ужина», - отметил он, добавив, что за такое «развлечение» Трампу «даже не пришлось ничего платить». После того, как толпа рассмеялась, министр добавил: «Дело в том, что президенту ничего не стоило устроить такое развлечение».

Ранее Трамп в интервью Fox Business заявил, что оповестил Си Цзиньпина о ракетном ударе во время подачи десерта на ужине в поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде 7 апреля. По словам американского президента, в это время ему поступило «сообщение от генералов» о готовности нанести удар, и он отдал соответствующий приказ.

Вооруженные силы США 7 апреля нанесли массированный удар с использованием крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе актом агрессии против суверенного государства.