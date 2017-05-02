ФНС попросили проверить данные об уклонении Навального от уплаты налогов

Российский союз налогоплательщиков обратился к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину с просьбой проверить информацию о том, что оппозиционный блогер Алексей Навальный, возможно, уклоняется от уплаты налогов, сообщает ТАСС.

В тексте запроса на имя главы ФНС за подписью председателя исполкома Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова указывается на ряд публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014-2015 годах директор организации «Фонд борьбы с коррупцией», соратник Навального Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей. «Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling. А затем он (Рубанов) перечислял деньги соратникам блогера Алексея Навального», - утверждается в документе.

Кирьянов также ссылается на данные СМИ, согласно которым в 2015 году чешская компания, подконтрольная Михаилу Ходорковскому, перечислила в Россию порядка 40 млн рублей, при этом «часть этих денег ... поступала в Россию для реализации совместных проектов Ходорковского и Навального».

«В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку по фактам возможного уклонения Алексеем Навальным и другими получателями денежных средств от уплаты налогов», - говорится в письме Мишустину.