В Минобороны России заявили о полной утилизации советских бомб с зарином

Минобороны России опровергло информацию правозащитной организации Human Rights Watch о том, что при атаке на сирийский город Хан-Шейхун были использованы советские авиабомбы с зарином ХАБ-250 и ХАБ-500.

«Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).

Также в релизе за подписью Конашенкова говорится, что «никаких заливных горловин с колпачками, о которых пишет Human Rights Watch, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. Боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином».

В военном ведомстве считают, что «главным доказательством у Human Rights Watch служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве».

Атака на Хан-Шейхун сирийских правительственных войск произошла 4 апреля. В результате, по данным местных активистов, погибли более 90 человек, еще более 500 пострадали.

В ответ на атаку США нанесли удар по сирийскому аэродрому, с которого вылетали бомбившие город самолеты.