В Минобрнауки предложили отметить защиту диссертаций для признанных ученых

Экспертный совет, сформированный при думском комитете по образованию и науке, 26 апреля в закрытом режиме обсудил новый законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ». Об этом ТАСС сообщил директор департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Матвеев.

По его словам, проект закона предполагает возможность присуждения ученой степени по совокупности опубликованных работ, без защиты диссертации.

«Упрощение порядка присуждения степеней — тоже одна из предлагаемых новелл законопроекта. Активный и результативный исследователь, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты, формирует научный коллектив — таких людей просто необходимо разгрузить от лишних формальностей, упростить процедуру публичного признания их квалификации», — заявил чиновник.

По его словам, «публикация в достойных журналах или патент» подтверждают новизну разработки и ее потенциальное применение в промышленности.

«Если таких результатов достаточно — зачем излишне усложнять процедуру формальными требованиями? Вхождение в большую науку не должно быть простым, но оно и не должно превращаться в бег с препятствиями», — добавил Матвеев.

Он отметил, что закон должен прийти на смену действующему закону «О науке и государственной научно-технической политике».