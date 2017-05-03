Еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг

Трое российских легкоатлетов - Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов –дисквалифицированы на два года за употребление допинга, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Бегунья Юлия Чермошанская дисквалифицирована с 1 июля 2016 года за нарушение антидопинговых правил ИААФ. В результате повторной проверки пробы спортсменки, взятой на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, были обнаружены запрещенные туринабол и станозолол. Результаты спортсменки, показанные в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года - аннулированы.

Толкательница ядра Анна Омарова дисквалифицирована с 28 марта 2017 года. В результате повторной проверки пробы спортсменки, отобранной на ЧМ 2011 года по легкой атлетике в Тэгу был обнаружен туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Толкатель ядра Сослан Цирихов дисквалифицирован с 29 марта 2017 года. Повторная проверка пробы спортсмена, отобранной на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 2013 года, также показала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.

По данным «Интерфакса», все трое легкоатлетов добровольно признали свою вину «Чермошанская, Омарова и Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА», - сообщает агентство.

19 апреля пресс-служба федерации сообщила о добровольных признаниях в употреблении допинга пяти легкоатлетов: Анны Булгаковой (метание молота), Антонины Кривошапки (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Веры Ганеевой (метание диска) и Дмитрия Стародубцева (прыжки с шестом).