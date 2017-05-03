Неуправляемый джип въехал в толпу на автомобильном аукционе в США

Внедорожник врезался в толпу посетителей автомобильного аукциона в американском городе Билларика, штат Массачусетс. В результате два человека погибли и порядка 10 получили ранения. Об этом сообщается в твиттере местного телеканала NECN.

​Как рассказали очевидцы, Jeep Cherokee, за рулем которого находился пожилой мужчина, потерял управление и протаранил группу посетителей мероприятия, после чего врезался в стену здания. Работник городской больницы сообщил телеканалу о шести госпитализированных с места ДТП. Отмечается, что большинство из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, происшествие является несчастным случаем, и в действиях водителя внедорожника не было злого умысла.