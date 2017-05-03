В Сирии от пули снайпера погиб российский военный советник

В Сирии погиб российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников. Об этом передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.

«Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское артиллерийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков», — сообщили в ведомстве. Когда и где именно произошел обстрел, не сообщается.

Подполковник Алексей Бучельников посмертно представлен к государственной награде.

20 апреля Министерство обороны России сообщило, что в Сирии в результате минометного обстрела боевиками гарнизона погиб военный советник майор морской пехоты Сергей Бордов. В Минобороны эту информацию подтвердили.

18 апреля западные СМИ сообщили о гибели в Сирии 21 российского военного в период с конца января по конец марта. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг эту информацию.