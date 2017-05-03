Росавиация отзовет предупреждение об ограничении чартеров в Турцию

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас там ограничений нет — у нас предупреждение [Росавиации]. Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано», — цитирует агентство слова Дворковича. Он добавил, что соответствующее решение будет принято до начала лета.

Вместе с тем, Дворкович подчеркнул, что решение должно соответствовать «общему тону отношений» между двумя странами. «Мы должны увидеть позитив в целом во всех экономических отношениях и, конечно, чартерная тема с этим тоже связана», — добавил вице-премьер.

В начале апреля сообщалось о том, что Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ. Вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться.

Ранее в среду президент России Владимир Путин по итогом переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения. В силе останется лишь запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.