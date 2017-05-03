ЦИК обвинил Навального в манипуляциях людьми перед выборами

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует. Это заблуждение. И если он сам делает это умышленно, то остальных людей он вводит в заблуждение», – отметили в Центризбиркоме.

Отметим, ранее сегодня суд оставил в силе приговор Навальному по делу «Кировлеса». Согласно закону, теперь политик не имеет права участвовать в выборах президента. Однако сам Навальный и его сторонники утверждают, что не намерены отказываться от предвыборной гонки, а также собираются обжаловать данное решение суда в ЕСПЧ.