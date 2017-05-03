03 мая 2017, 20:11
В Сирии погиб контрактник из России
В Сирии погиб российский контрактник Богдан Деревицкий, сообщает пресс-служба администрации Братска, где проживал военнослужащий.
Похороны Деревицкого состоялись 3 мая.
Как указывает местный сайт «Город», Деревицкому было 24 года.
Обстоятельства гибели контрактника не раскрываются.
Пока официального сообщения от Минобороны РФ по поводу гибели военнослужащего не было.
Отметим, ранее в Минобороны подтвердили гибель 32 российских военных за время сирийской кампании.
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