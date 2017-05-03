В Сирии погиб контрактник из России

В Сирии погиб российский контрактник Богдан Деревицкий, сообщает пресс-служба администрации Братска, где проживал военнослужащий.

Похороны Деревицкого состоялись 3 мая.

Как указывает местный сайт «Город», Деревицкому было 24 года.

Обстоятельства гибели контрактника не раскрываются.

Пока официального сообщения от Минобороны РФ по поводу гибели военнослужащего не было.

Отметим, ранее в Минобороны подтвердили гибель 32 российских военных за время сирийской кампании.