Эрдоган назвал главную тему встречи с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Сирию центральной темой предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил Эрдоган в среду перед отлетом в Сочи, где позже в тот же день пройдет его встреча с Путиным, по сирийскому вопросу имеет место «плодотворное сотрудничество» между Турцией и Россией. При этом он заверил, что Анкара продолжит конструктивное сотрудничество с Москвой в деле урегулирования конфликта в Сирии.

Эрдоган также коснулся обоюдных торговых ограничений, введенных Турцией и Россией. Он подчеркнул, что «если Турция и Россия хотят достигнуть товарооборота в 100 миллиардов долларов, то должны предпринимать для этого конструктивные шаги».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Сочи могут обсудить вопрос возобновления поставок российского зерна в Турцию, приостановленных по инициативе турецкой стороны. По словам Пескова, на переговорах также будут затронуты ход строительства газопровода «Турецкий поток», поставка Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400 и кредит для Турции.