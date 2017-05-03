Эрдоган прокомментировал русской пословицей итоги переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя состоявшиеся переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, процитировал русскую народную пословицу. Об этом сообщает «Газета.ру».

«В ходе сегодняшней нашей встречи с господином Путиным мы обсудили региональные вопросы, в первую очередь кризис в Сирии. Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: "У кого что болит, тот о том и говорит", — цитирует издание турецкого лидера.

В свою очередь, Владимир Путин перед началом переговоров со своим турецким коллегой подшутил над членами его делегации, которые не сразу сумели найти место, где сесть. «Не хотят твои работать», — сказал Путин. Фрагмент видеозаписи с этими словами опубликовал телеканал RT. Спустя несколько секунд после этой заминки переговоры начались.

Встреча президента России и Турции в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи длилась более трех часов. На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин заявил, что период восстановления отношений между двумя странами после кризиса ноября 2015 года завершен. Путин также отметил, что Россия и Турция солидарны в том, что урегулирование ситуации в Сирии возможно только политико-дипломатическим путем.

Глава государства также заявил, что Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения. В силе останется лишь запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.