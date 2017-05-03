Поставщик мебели подал в суд из-за долгов космодрома Восточный

Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России компания «Феликс» заявила о задолженности управляющей компании «Спецстройсервис» за мебель, которую поставленную на космодром Восточный на Дальнем Востоке. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно заявлению, «Феликс» подал иски о возмещении ущерба на общую сумму 538,5 млн рублей, так как оплата не производится больше года. В свою очередь, в «Спецстройсервисе» неуплату объясняют отсутствием финансирования со стороны госкорпорации «Роскосмос» и ФГУП «Дальспецстрой».

Ранее компания выиграла суд против «Спецстройсервиса», который не вернул компании 24 млн рублей, выплаченные в счет обеспечения контракта.

В середине апреля агентство «Регионы online» сообщило о том, что в бюджете компании «Феликс» образовалась «финансовая дыра» размером более 500 млн рублей из-за невыплаты по исполненному госконтракту. Поставки мебели и сопутствующих товаров на сумму 45,5 млн рублей были произведены компанией в период с октябрь 2015 по декабрь 2016 года. Еще одна партия товара на сумму 491,6 млн рублей находится на ответственном хранении у заказчика. Однако мебель не забирают и не оплачивают. В качестве основной причины неуплаты заказчик называет отсутствие финансирования.

Ранее, в начале марта, сотрудникам «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая возводила космодром Восточный, были выплачены все долги по зарплате. Речь шла о сумме около 285 миллионов рублей. Эти долги выплачивались с апреля 2015 года.