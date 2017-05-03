Рэпера Хаски обстреляли в Подмосковье во время съемок клипа

В подмосковном городе Железнодорожном вечером неизвестные напали на рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) и находившуюся вместе с ним съемочную группу. Об этом сообщает «Медиазона».

Нападение произошло поздно вечером 1 мая. Музыкант и съемочная группа работали над новым клипом в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино. Менеджер другого рэпера Рича Ирина Семашкова рассказала изданию, что «какие-то левые мужчины пришли, вроде как пьяные, и начали быковать на них, типа, что вы тут делаете».

После словесной перепалки неизвестные напали на них. В драке пострадал Рич, который потерял сознание после ударов рукояткой пистолета по голове. Затем нападавшие открыли огонь по людям из травматического оружия.

В результате четыре человека, включая самого Хаски, с огнестрельными ранениями были доставлены в Центральную районную больницу Железнодорожного. Рич также был доставлен в эту больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

(Внимание! Клипы этого автора содержат ненормативную лексику и сцены курения).