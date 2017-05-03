Роспотребнадзор назвал причину отравления игроков «Что? Где? Когда?» в Ижевске

Причиной массового пищевого отравления участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в одном из детских лагерей Ижевска стали норовирусы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике.

С 30 апреля на территории лагеря «Дружба» в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?» На соревнования из разных регионов страны приехали более 500 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея.

Первую помощь заболевшим оказывали более 20 бригад скорой помощи. Был создан оперативный штаб под руководством врио главы Удмуртии Александра Бречалова. Изначально за медицинской помощью обратились 17 человек, однако к 3 мая их число возросло до 97 человек.

Проверка Роспотребнадзора показала, что отравление произошло в результате передачи инфекции пищевым путем. «Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой способствовало инфицированию больных», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

На месте продолжаются противоэпидемические мероприятия. Лагерь и столовая временно закрыты. Информация по выявленным в ходе проверки нарушениям передана в правоохранительные органы.