03 мая 2017, 15:08
Россия спишет Киргизии долг в размере 240 млн долларов
Россия намерена полностью списать долг Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран.
Согласно документации, в марте 2017 года долг Киргизии перед Россией составлял 240 миллионов долларов.
Соответственно, после вступления соглашения в силу вся эта сумма будет списана.
Отметим, Россия списывает долги Киргизии начиная с 2005 года. Всего за это время было списано 703,2 миллиона долларов.
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