Россия спишет Киргизии долг в размере 240 млн долларов

Россия намерена полностью списать долг Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран.

Согласно документации, в марте 2017 года долг Киргизии перед Россией составлял 240 миллионов долларов.

Соответственно, после вступления соглашения в силу вся эта сумма будет списана.

Отметим, Россия списывает долги Киргизии начиная с 2005 года. Всего за это время было списано 703,2 миллиона долларов.