Вступил в силу приговор Навальному по делу «Кировлеса»

По решению судья Кировского областного суда Михаила Обухова оставлена без удовлетворения жалоба оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса». Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате приговор суда вступил в силу.

Отметим, что на заседании обвинение просило оставить приговор без изменений, а защита Навального и Офицерова требовала отменить его.

Стоит напомнить, что, в соответствии с законодательством РФ, наличие судимости по тяжкой статье о присвоении или растрате запрещает Навальному выдвигаться на выборах президента. Однако оппозиционер заявлял, что он оспорит данный запрет в Конституционном суде.