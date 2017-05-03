03 мая 2017, 12:12
Вступил в силу приговор Навальному по делу «Кировлеса»
По решению судья Кировского областного суда Михаила Обухова оставлена без удовлетворения жалоба оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса». Об этом сообщает «Интерфакс».
В результате приговор суда вступил в силу.
Отметим, что на заседании обвинение просило оставить приговор без изменений, а защита Навального и Офицерова требовала отменить его.
Стоит напомнить, что, в соответствии с законодательством РФ, наличие судимости по тяжкой статье о присвоении или растрате запрещает Навальному выдвигаться на выборах президента. Однако оппозиционер заявлял, что он оспорит данный запрет в Конституционном суде.
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