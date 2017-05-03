Фигуранты дела о гибели людей на платформе «Кольская» получили шесть лет колонии

В Мурманске суд приговорил бывших и.о. руководителей компании «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) Бориса Лихвана и Леонида Бордзиловского к шести годам заключения по делу о гибели буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба фигуранта дела признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По мнению суда, они не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и допустили нахождение на платформе «лишних» рабочих. Кроме того, сигнал SOS был подан слишком поздно после начала шторма, и это не позволило быстро прийти на помощь.

Стоит отметить, что оба подсудимых виновными себя не признают.

Напомним, буровая платформа «Кольская» затонула во время буксировки в Охотском море 18 декабря 2011 года. Всего на ее борту находились 67 человек, из них 53 погибли.