Директор ФБР расценил РФ как «величайшую угрозу» для США

Глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми считает, что Россия до сих пор контролирует политику в США, несмотря на вмешательство в президентские выборы 2016 года. С таким заявлением он выступил на слушаниях в сенате США. Данный фрагмент опубликован в твиттере журналиста NBC News Брэда Джаффи.

По словам Коми, Россия укрывает у себя киберпреступников.

В ответ на вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, считает ли он, что Россия все еще вовлечена в американскую политику, глава ФБР ответил «да».

Коми полагает, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для американского демократического процесса, «учитывая их стремления и возможности».