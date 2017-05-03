Хирург назвал «беспределом» задержание российского байкера в Польше

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) прокомментировал задержание в Польше российского байкера Николая Логинова, участвовавшего в ежегодной акции «Дороги Победы — на Берлин». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Нами это ожидалось, и мы понимали, когда начинали все это, что нам не простят ни нашей инициативы, ни наших убеждений, но марш сорвать не удастся, всех все равно не закроют. Это очередная попытка устрашения. Я уверен, что его отпустят через несколько часов, потому что все документы в порядке», — заявил Хирург в интервью телеканалу. Сам инцидент он назвал «откровенным и немотивированным беспределом».

Члена «Ночных волков» Александра Логинова задержал в городе Мысловице 3 мая. Представители польской погранслужбы объяснили свои действия «соображениями безопасности» и пообещали после окончания разбирательства «конвоировать задержанного до территории России».

Ранее, 1 мая, Александр Залдостанов заявил, что членов байк-клуба «Ночные волки» из России не пустили на территорию Польши. Байкеры совершали мотопробег «Дороги Победы — на Берлин», маршрут которого проходит через Москву, Смоленск, Минск, Варшаву, Прагу и завершается в Берлине. В Польшу россиян не пустили «по подозрению в причастности к экстремистской организации». Таким образом, на мероприятии в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба.