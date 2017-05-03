Премьер Дмитрий Медведев приехал в Смоленск на поезде. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого премьер приезжал на поезде летом 2012 года, когда он проехал по маршруту Томск-Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск.

Прибыв в город, Медведев возложил цветы к Вечному огню в сквере Памяти Героев и к бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова, пообщался с ветеранами и поздравил их с приближающимся Днем Победы.

Теперь премьер посетит музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», осмотрит Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования министерства здравоохранения.