Навальный обжалует приговор по делу «Кировлеса» в Страсбургском суде

Оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к пяти годам условно по делу «Кировлеса», обжалует этот приговор в Страсбургском суде, сообщает «Интерфакс».

«После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд (по правам человека, ЕСПЧ)», - цитирует агентство адвоката Вадима Кобзева.

Кобзев сообщил, что жалоба в ЕСПЧ является для защиты Навального приоритетной. «Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется», - пояснил адвокат.

Напомним, что после первого приговора по делу «Кировлеса» Навальный и второй фигурант бизнесмен Петр Офицеров обратились в ЕСПЧ с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, не отличимых от законной предпринимательской деятельности, «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых». ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро и отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил приговор осужденным. Материалы дела вернулись в Ленинский районный суд Кирова на новое рассмотрения, итогом которого стал новый приговор, мотивировочная часть которого, по сообщению самого Навального, практически полностью совпала с решением, ранее уже вынесенным по делу «Кировлеса». Оппозиционер по решению суда получил пять лет условно. Кроме того, суд обязал Навального и Офицерова выплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей с каждого. Сегодня приговор вступил в силу.