Медведев заявил об отсутствии страха перед критикой властей

Премьер Дмитрий Медведев во время встречи с участниками Великой Отечественной войны в Смоленске ответил на заявление об обвинениях в адрес российских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Медведевым ветеран Владимир Савельев заявил, что ему тяжело слышать оскорбления в адрес президента и правительства России на международной арене.

«Мы крепкие, мы не боимся», — ответил Медведев.

По мнению ветерана, молодежь необходимо воспитывать и рассказывать ей правду о событиях Великой Отечественной войны.