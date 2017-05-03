Врачи не нашли травм у осужденного фигуранта «болотного дела» Непомнящих

Независимая комиссия врачей не нашла травм у фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще двоих осужденных, которые заявили об избиении в ярославской колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСИН.

28 апреля в колонию №1 прибыла группа ярославских врачей. «По результатам осмотра состояние осужденных расценивается как удовлетворительное, травм не выявлено. У осужденного Макарова в области предплечий зафиксированы застарелые следы нанесенных самопорезов. В оказании медицинской помощи или стационарном лечении осужденные не нуждаются», — говорится в заключении комиссии.

В конце апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию срочно провести независимое медицинское обследование Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова. Все они якобы были избиты во время обыска в ярославской исправительной колонии № 1, где отбывают наказание, а затем помещены в штрафной изолятор

Параллельно проверку случившегося начала прокуратура. К выяснению всех обстоятельств дела также подключился уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин. По его словам, еще 28 апреля заключенных в штрафном изоляторе посетили два врача. Медики осмотрели заключенных, однако, по словам адвоката Ивана Непомнящих, не предоставили результаты осмотра.