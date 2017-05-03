Источники сообщили о готовности России продлить соглашение по сокращению добычи нефти

Россия согласна продлить соглашение с ОПЕК по сокращению добычи нефти как минимум на полгода, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве РФ.

По словам чиновника, Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки - такой уровень добычи нефти в рамках текущей сделки будет поддерживаться до июня текущего года. По данным Минэнерго РФ, Россия даже перевыполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи, сократив ее на 300,79 тысяч баррелей в сутки.

Россия довольна темпами сокращения мировых запасов нефти, отметил источник агентства. При этом, по его словам, рост добычи в некоторых странах более чем компенсируется растущим спросом и соблюдением условий соглашения по ее сокращению в странах, сотрудничающих с ОПЕК.

Россия и другие не входящие в ОПЕК производители в прошлом году присоединились к решению стран-экспортеров нефти ликвидировать глобальный избыток нефти путем ограничения добычи в общей сложности 1,8 млн баррелей в день. Изначально планировалось, что это соглашение будет действовать в течение первого полугодия 2017 года, но есть вероятность, что оно будет продлено. Ирак, который является вторым в мире по добыче нефти, уже заявил, что готов поддержать любые решения ОПЕК, направленные на стабилизацию ситуации на рынке и снижение волатильности, в том числе и на продление действия соглашения. Ранее с такой инициативой выступил министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа, по мнению которого целесообразно было бы продлить действие соглашения еще на 3-4 месяца.

Решение по этому вопросу будет приниматься на заседании 25 мая, за неделю до окончания действия договоренностей. 2 мая министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что все страны, участвующие в сделке, должны согласиться продлить соглашение.