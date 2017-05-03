Из банка РПЦ перед его крахом пропали 5 млрд рублей

В банке «Пересвет», основным владельцем которого является Русская православная церковь, временная администрация обнаружила пропажу пяти миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».

По словам одного из кредиторов банка и источника, близкий к ЦБ, накануне прихода временной администрации из кассы «Пересвета» было изъято около 780 миллионов рублей, примерно 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро.

Все эти средства выдавали под расписки и под отчет, но в банк их не вернули. Временная администрация не обнаружила в банке данных тех, кому были выданы эти деньги. Как утверждают кассиры, их выдавали «под честное слово».

«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», — отметил в комментарии изданию аналитик Fitch Александр Данилов.