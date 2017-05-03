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03 мая 2017, 16:18
астрономия космос

Астрономы заглянули внутрь Малого Магелланова облака

Малое Магелланово Облако глазами телескопа VISTA
Малое Магелланово Облако глазами телескопа VISTA
ESO

Галактика Малое Магелланово Облако (ММО) – один из самых заметных объектов южного неба, видимый и невооруженным глазом. Но телескопы, работающие в видимом свете, не могут получить по-настоящему ясных изображений внутренних структур этой галактики из-за присутствия в ней мощных облаков межзвездной пыли. Теперь, как сообщает пресс-релиз Европейской Южной обсерватории, возможности телескопа VISTA в инфракрасном диапазоне позволили астрономам увидеть в ММО множество звезд с гораздо большим разрешением, чем прежде. В результате был сделан самый большой инфракрасный снимок Малого Магелланова Облака. Полное поле снимка содержит несколько миллионов звезд.

Относительная близость Большого и Малого Магеллановых Облаков к Земле делает их идеальными кандидатами для изучения процессов формирования звезд и их эволюции. Однако, хотя в целом и известно, что распределение и история звездообразования в этих карликовых галактиках сложные, одним из самых серьезных препятствий для детальных наблюдений процессов звездообразования в них является межзвездная пыль. Огромные протяженные облака мельчайших пылевых зерен рассеивают и поглощают часть излучения звезд — особенно видимый свет — ограничивая количество информации, доступной земным телескопам. Это явление называется экстинкцией.

В ММО очень много пыли, и видимое излучение находящихся там звезд испытывает значительную экстинкцию. Но, к счастью, не все электромагнитные волны одинаково подвержены поглощению пылью: инфракрасное излучение проходит через нее с гораздо меньшими потерями, чем оптическое. Поэтому, наблюдая галактику в инфракрасных лучах, мы можем получить информацию о формировании новых звезд внутри газо-пылевых облаков.

Обзорный телескоп видимого и инфракрасного диапазона VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope) специально разработан для получения изображений на длинах волн инфракрасного излучения. Задача обзора Магеллановых Облаков VMC, выполняемого на этом инструменте (VISTA Survey of the Мagellanic Clouds), и заключается в том, чтобы создать карту звездообразования в ММО и БМО, причем в трех измерениях и с учетом развития во времени. Благодаря этим наблюдениям, миллионы звезд ММО сфотографированы в инфракрасных лучах, в результате чего трехмерная структура галактики исследована с беспрецедентной детализацией, почти без искажений, вносимых экстинкцией.

Все поле этого гигантского изображения заполнено звездами Малого Магелланова Облака. Но там зарегистрированы также тысячи фоновых галактик и несколько ярких звездных скоплений, в том числе 47 Тукана, которое расположено гораздо ближе к нам, чем ММО. Огромный объем информации, содержащейся в 1.6 гигапикселях этого изображения (43 223 x 38 236 пикселей) проанализирован международной группой исследователей под руководством Стефано Рубеле (Stefano Rubele) из университета в Падуе. Ученые использовали новейшие модели звезд и получили ряд неожиданных результатов.

Например, обзор VMC выявил, что большинство звезд в ММО образовалось гораздо позже, чем звезды в соседних с нами галактиках больших размеров. Этот предварительный результат – лишь первая ласточка в череде новых открытий, которые будут сделаны по мере продолжения наблюдений и заполнения «темных пятен» на картах Магеллановых Облаков.

Результаты работы представлены в статье, которая публикуется в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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