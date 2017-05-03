Ненцы-оленеводы помогут в экспериментальном археологическом исследовании

Зооархеологи Роберт Лоузи (Robert Losey) из Университета Альберты и Татьяна Номоконова из Университета Британской Колумбии в Ванкувере отправятся на полуостров Ямал, чтобы с помощью современных оленеводов установить, как использовались в традиционном хозяйстве изделия двухтысячелетней давности. Об их экспедиции рассказывает Radio Canada International.

Ученые намерены определить функции артефактов из оленьего рода, найденных в ходе археологических раскопок усть-полуйской культуры, памятники которой относятся к IV веку до н. э. – II веку н. э. Название археологическая культура получила по древнему святилищу в Усть-Полуе, в четырех километрах от Салехарда. Лоузи и Номоконова провели лазерное сканирование найденных предметов, затем они намерены изготовить их копии из пластика. Взяв копии на Ямал, они с помощью ненецких мастеров воспроизведут их из настоящего оленьего рога. Затем можно будет на практике установить как применялись эти изделия. Предполагается, что часть из них были деталями оленьей упряжи. «Мы хотим попросить оленеводов опробовать древнюю оленью упряжь на современных оленях, чтобы увидеть, как она функционирует, могла ли применяться в прошлом», – сказала Татьяна Новокомова.

Также ученые исследуют кости северных оленей, найденные в ходе археологических раскопок. Они определят возраст и пол животных и попытаются установить, были ли они дикими оленями, добытыми на охоте, или же уже одомашненными. Возможно, результаты этого исследования позволят точнее определить, когда обитатели сибирской тундры начали приручать оленей.