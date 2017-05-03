Эрдоган заявил о способности России и Турции изменить ситуацию на Ближнем Востоке

Совместные шаги России и Турции способны изменить ситуацию на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня у нас есть очень хорошая возможность обсудить отношения как в двустороннем формате, так и региональные вопросы сможем рассмотреть. На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

В свою очередь, российский президент выразил уверенность, что в самой Турции политическая ситуация стабилизируется.

«Я хотел бы Вас еще раз поздравить с результатами референдума. Мы исходим из того, что постепенно ситуация внутриполитическая будет восстанавливается, и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений. Имею в виду, что многие вещи, которые мы с вами делаем, носят концептуальный характер, требуют подтверждения наших парламентов», — сказал Путин.