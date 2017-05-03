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03 мая 2017, 00:01
Мемория

Мемория. Сергий Радонежский

Сергий Радонежский
Сергий Радонежский

3 мая 1319 года родился Сергий Радонежский, святой Русской православной церкви, основатель Троице-Сергиевой лавры.

 

Личное дело

Сергий Радонежский (1319 – 1392) родился под Ростовом Великим в селе Варницы. При крещении получил имя Варфоломей. По преданию, отец его был боярином ростовских князей Константина Борисовича и Василия Константиновича. Варфоломей был средним из трех сыновей. Согласно житию, юный Варфоломей, несмотря на все старания и упреки учителей, долго не мог овладеть грамотой. Однажды он увидел «некоего черноризца, старца святого, удивительного и неизвестного, саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, на поле под дубом стоящего и прилежно со слезами молящегося». Мальчик попросил старца помолиться о том, чтобы он научился грамоте. Старец исполнил просьбу и дал мальчик съесть освященную просфору. После этого мальчик получил способность читать. Родителям же Варфоломея старец сказал: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы». Когда Варфоломею исполнилось 12 лет, он попросил у родителей благословения на монашеский постриг, те не возражали, но просили подождать до их смерти. Вскоре семья переселилась в город Радонеж в Московском княжестве, где прошли последние годы жизни родителей Варфоломея.

После смерти родителей (около 1337 года) Варфоломей направился в Покровский Хотьков монастырь, где уже был монахом его старший брат Стефан. Варфоломей уговорил брата стать пустынниками и поселиться в лесах. Они устроили пустынь на берегу реки Кончуры, недалеко от Радонежа. Позднее Стефан отправился в Москву, где стал игуменом Богоявленского монастыря, Варфоломей же продолжил отшельничество и в возрасте 23 лет постригся в монахи, приняв имя Сергий.

Слава о молодом отшельнике быстро распространилась, и к Сергию стали приходить паломники. Некоторые из них поселялись неподалеку от его лесной избушки. Так постепенно возникала монашеская обитель. Иноки не без труда уговорили Сергия стать их настоятелем. В 1354 году он был рукоположен в священники. Монастырь был посвящен Святой Троице. С 1360-х годов Сергий начинает вводить новый монастырский устав. Ранее монахи жили в своих кельях поодиночке, собираясь вместе лишь для богослужения. Такой обычай монастырской жизни называется особножительным. Новый уклад монастырского обихода носил название общинножительного, среди обитателей монастыря вводился общий распорядок жизни и строгая внутримонастырская дисциплина. Вводимые Сергием изменения были приняты не всеми монахами. Через некоторое время в монастырь возвратился из Москвы старший брат Стефан и стал претендовать на лидерство в общине, критикуя нововведения Сергия. Чтобы не соперничать с братом, Сергий решил удалиться из монастыря. Он отправился на реку Киржач, где благодаря ему возник Благовещенский монастырь (ныне – на территории города Киржач Владимирской области). Многие иноки из Свято-Троицкого монастыря переселились к своему настоятелю. Через четыре года по просьбе московского митрополита Алексия Сергий вернулся в свой прежний монастырь. Он возглавлял монастырскую общину до своей кончины 25 сентября 1392 года.

 

Чем знаменит

 
Сергий Радонежский

Сергий Радонежский стал одним из самых почитаемых русских святых, а основанный им Троицкий монастырь – важнейшим центром православия. Поклонение Сергию началось еще до его общепринятой канонизации, произошедшей в середине XV века. Первое изображение Сергия на покрове, хранящемся сейчас в ризнице Троице-Сергиевой лавры, относится к 1420 годам. Большой авторитет Сергия при жизни часто помогал прекращению распрей среди русских князей. Во многом его деятельность послужила укреплению авторитета Московского княжества. Московский митрополит Алексий предлагал Сергию стать его преемником, но Сергий отказался, сказав: «Я от юности не носил золота, а в старости тем более подобает мне пребывать в нищете». Широко известно сообщение жития святого Сергия Радонежского о том, что незадолго до Куликовской битвы князь Дмитрий отправился в Троицкий монастырь и получил благословение Сергия. Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», Сергий отправил на битву двух иноков Александра Пересвета и Родиона Ослябю.

Память преподобного Сергия отмечается православными 25 сентября (8 октября) в день смерти святого, 5 (18) июля в день обретение мощей, а также 6 (19) июля, в день Собора Радонежских святых.

 

О чем надо знать

Не сохранилось никаких сочинений или документов, написанных Сергием Радонежским. Основным источником информации о нем служит житие, составленное учеником Сергия Епифанием Премудрым. Этот труд признан одним из выдающихся памятников древнерусской литературы и ценным историческим источником. В середине XV века это житие переработал Пахомий Логофет, сократив текст Епифания и пополнив его описаниями посмертных чудес Сергия. В XVII веке по поручению царя Алексея Михайловича новую версию жития составил церковный писатель и келарь Троицкого монастыря Симон Азарьин.

 

Прямая речь

«Преподобный трудился на всех монастырских послушаниях: носил на плечах дрова и, наколов и разрубив на поленья, разносил по кельям. Но зачем я вспоминаю о дровах? Поистине удивителен был вид обители в то время: лес стоял от нее недалеко – не так, как теперь, но над строящимися и уже поставленными кельями, осеняя их, шумели деревья. Вокруг церкви повсюду были видны колоды и пни, здесь же сажали различные семена и выращивали огородные овощи. Но вернемся к прерванному повествованию о подвиге Преподобного Сергия, о том, как он усердно служил братии, как купленный раб: колол для всех дрова, как было сказано, толок и молол жерновами зерно, пек хлеб, варил еду и заготавливал другие съестные припасы для братии, кроил и шил обувь и одежду и, зачерпнув воду в бывшем неподалеку источнике, носил ее в двух ведрах на своих плечах в гору и ставил у кельи каждого брата», - из жития, написанного Епифанием Премудрым.

«Уважение к Сергию побуждало великого князя Димитрия несколько раз обращаться к нему. В 1365 году, по поводу спора Димитрия Константиновича суздальского с его братом Борисом за Нижний Новгород, по повелению Димитрия московского и митрополита Алексия, Сергий ездил в Нижний Новгород, затворил в нем все церкви и тем принудил Бориса уступить брату. В 1385 году Сергий, уже престарелый, устроил вечный мир между непримиримыми до того врагами: Димитрием московским и Олегом рязанским», - Николай Костомаров.

«Преподобный Сергий Радонежский справедливо почитается отцом истинного монашества в северной, или Московской, Руси времен монгольских, как преподобные Антоний и Феодосий Печерские были отцами такового же монашества в южной, или Киевской, Руси времени домонгольского. Настоящий монастырь должен находиться если не в совершенной пустыне, то вне мирских человеческих жилищ и в большем или меньшем от них отдалении; в настоящем монастыре жизнь монахов должна быть не особножитною, а строго общежитною. Этот тип, или образец, монастырей, как монастырей настоящих, и утвердил преподобный Сергий в Московской Руси на более или менее продолжительное время», - Евгений Голубинский.

 

13 фактов о Сергии Радонежском

  • Точная дата рождения святого неизвестна. Различные исследователи называют 1313, 1314, 1318, 1319 и 1322 годы.
  • Родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, также почитаются в числе святых Русской православной церкви.
  • Рассказ о чудесном научении грамоте отрока Варфоломея отражен в знаменитой картине художника Михаила Нестерова.
  • Имя Сергий будущий святой выбрал в честь того, что в день его монашеского пострига отмечалась память святых мучеников Сергия и Вакха, казненных за приверженность к христианству в III веке.
  • Покровский Хотьков монастырь, в котором приняли постриг и умерли родители Сергия, а также был монахом его брат Стефан, сейчас женский, но до первой половины XVI века был смешанным мужеско-женским монастырем.
  • В первые годы существования основанный Сергием монастырь был настолько беден, что священные сосуды в нем были деревянными, вместо свечей горели лучины, а писали монахи на бересте.
  • Существует гипотеза, что житийный рассказ о благословении Сергием князя Дмитрия относится на самом деле не к Куликовской битве, а к битве на реке Воже, состоявшейся двумя годами ранее.
  • Помимо Троице-Сергиевой лавры и Благовещенского Киржачского монастыря Сергием были основаны Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь в Серпухове, Георгиевский монастырь на Клязьме.
  • Основатель московского Симонова монастыря – святой Феодор – был племянником Сергия Радонежского.
  • В 1389 году Сергий засвидетельствовал духовную грамоту князя Дмитрия Донского, устанавливающую новый порядок наследования княжеского престола от отца к старшему сыну.
  • 11 апреля 1919 года, в ходе кампании по атеистической пропаганде, мощи Сергия Радонежского были вскрыты. После этого они стали экспонатом разместившегося в помещениях Троице-Сергиевой лавры музея. В 1946 году, после открытия лавры, мощи были переданы православной церкви и хранятся поныне в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
  • По преданию, в 1919 году о предстоящем вскрытии мощей стало известно Павлу Флоренскому. Чтобы предотвратить возможное уничтожение мощей, Флоренский и группа православных тайно проникли в Троицкий собор накануне вскрытия и отделили голову преподобного Сергия, заменив ее головой погребенного в лавре князя Трубецкого. В 1946 году голова была передана патриарху Алескию I и воссоединена с телом святого.
  • В России Сергию Радонежскому посвящены более 700 храмов.

 

Материалы о Сергии Радонежском

Статья о Сергии Радонежском в русской Википедии

Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра

Костомаров Н. И. Преподобный Сергий

Статья «Сергий (преподобный Радонежский)» в «Русском биографическом словаре»

Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского, записанные преподобным Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем Симоном Азарьиным

 

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