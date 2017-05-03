Производственные результаты «Роснефти» получили высокую оценку экспертов

В среду нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчет о производственных результатах за I квартал 2017 года, которые превзошли ожидания экспертов отрасли. За отчетный период компания добыла 70,3 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом за счет приобретения активов и развития новых проектов среднесуточная добыча увеличилась на 11,1% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, составив 5,79 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Рост среднесуточной добычи жидких углеводородов, в свою очередь, составил 13%.

«Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1%), «Юганскнефтегаз» (+0,7%), «Самаранефтегаз» (+3,2%), «Роспан» (+14,8%), а также начало эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, добыча на котором началась в сентябре 2016 г., — говорится в сообщении «Роснефти». — Компания продолжает активное освоение Сузунского и Восточно-Мессояхского месторождений. Накопленная добыча на Сузунском месторождении составляет 2,7 млн т (1,3 млн т за 1 кв. 2017 г.). Продолжаются работы по обустройству месторождения на 1-м и 2-ом пусковых комплексах УПН, нефтепроводе «Сузун-Ванкор», кустовых площадках и объектах сопутствующей инфраструктуры».

Вместе с тем по сравнению с октябрем 2016 года показатель суточной добычи жидких углеводородов снизился чуть более чем на 70 тысяч баррелей в сутки в связи с обязательствами, которые российские нефтедобывающие компании взяли на себя в рамках соглашения о сокращении добычи.

Что касается добычи газа, то в отчетном периоде она составила 17,21 млрд кубометров, что на 2,9% выше аналогичного показателя за I квартал прошлого года (в 2016-м, напомним, «Роснефть» стала крупнейшим независимым производителем голубого топлива). Наращивать добычу газа компании уверенно позволяют его извлекаемые запасы, которые составляют 7,5 трлн кубометров.

«Роснефть» также активно продолжает геологоразведочные работы: по итогам I квартала текущего года на суше выполнено сейсмических работ 2Д в объеме более 3,5 тыс. пог. км и сейсмических работ 3Д — более 4 тыс. кв. км, что превышает показатели за первые три месяца 2016 года на 76% и 26% соответственно. Помимо этого компания увеличивает объемы поисково-разведочного бурения в новых и традиционных регионах нефтедобычи, завершены испытанием 24 поисково-разведочных скважины с успешностью 79%, открыто восемь новых месторождений и одна залежь. В свою очередь, рост объемов эксплуатационного бурения «Роснефти» составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (до 2,3 млн м), а ввод новых скважин в эксплуатацию вырос на 23% с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32%.

Вопреки рассуждениям скептиков о якобы вынужденной заморозке шельфовых проектов в Арктике (дескать, в эпоху низких нефтяных цен госкомпании откажутся от освоения шельфа и не смогут выполнять свои лицензионные обязательства), компания в полном объеме, со значительным опережением сроков и даже превышением обязательных объемов работ по ряду участков выполняет свои лицензионные обязательства по геологическому изучению участков (на данный момент — в общей сложности 55 участка с суммарными ресурсами углеводородов около 41,5 млрд тонн нефтяного эквивалента). Эпохальным событием стало начало бурения в апреле первой скважины на Хатангском участке недр на шельфе моря Лаптевых — самой северной скважины на российском арктическом шельфе. При этом в «Роснефти» планируют сохранить темы реализации масштабной программы геологоразведочных работ. А в Арктике объемы инвестиций компании в освоение шельфа с 2017 по 2021 год и вовсе вырастут в два с половиной раза — до 250 млрд рублей.

Впечатляют и результаты «Роснефти» в области нефтепереработки: ее рост по российским НПЗ компании в отчетном периоде составил 31%, а общий объем переработки увеличился на 25% по сравнению с I кварталом 2016 года. В частности, за первые три месяца года компания увеличила производство дизельного топлива класса «Евро-5» на 51%, бензина — на 38% (для сравнения, у «Газпрома» и «Сургутнефтегаза» объемы производства топлива класса «Евро-5» сократились). «В результате оптимизации работы НПЗ Компании выход светлых нефтепродуктов в 1 кв. 2017 г. увеличился до 58,7%, а глубина переработки — до 74,0%», — добавляют в «Роснефти».

Компания также продолжает диверсифицировать поставки нефти между западным и восточным направлениями: отгрузки сырья на восток в отчетном периоде выросли до 11,3 млн т по сравнению с 10,9 млн т в I квартале 2016 года. При этом в начале года «Роснефть» и «Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация» (CNPC) подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия действующего с 2013 г. контракта до конца 2023 г. В соответствии с соглашением, объем поставок в данном направлении за 10-летний период достигнет 91 млн тонн, что «позволит и дальше наращивать продажи в высокомаржинальном азиатском направлении», говорится в пресс-релизе.

Комментируя политику компании в части диверсификации поставок, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев отмечает, что она «достаточно успешна». «Вообще надо сказать, что «Роснефть» с Китаем стала сотрудничать достаточно рано: «разворот в Азию» был осуществлен компанией заметно раньше, чем это сделала Россия в целом», — добавил аналитик.

В целом же инвестиционное сообщество крайне позитивно оценивает деятельность «Роснефти» и заключенные ею ключевые сделки, давая по глобальным депозитарным распискам (GDR) компании рекомендацию «покупать». «Наш оптимистический сценарий предполагает, что справедливая стоимость одной акции «Роснефти» составит $9», — отмечают аналитики UBS, обращая внимание на то, что приобретения компании носят стратегический характер и открывают для нее возможность выхода на новые рынки. Их коллеги из Citi и Morgan Stanley также увеличивают целевую цену за GDR «Роснефти», включая акции компании в список наиболее предпочтительных для инвестирования.

При этом аналитики констатируют, что рынок недооценивает рост прибыли компании, который последует за заключением ключевых сделок. Так, прогнозы по EBITDA «Роснефти» на 17% и 19% выше ожиданий рынка на 2017 и 2018 гг. соответственно: по мнению экспертов, рынок еще не полностью оценил преимущества от управления портфелем и восстановления нефтяных цен. «Если мы посмотрим на российский нефтегазовый сектор, то увидим, что у «Роснефти» очень хорошие перспективы, как финансовые, так и операционные, — отмечает Александр Разуваев. — И очень хорошие ожидания по корпоративному управлению и дивидендам — точнее, по процентам от чистой прибыли, которые пойдут на дивиденды».

По словам аналитика, в 2016 году у компании была вполне позитивная динамика: за год стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже увеличилась практически на 60%. «И все равно я считаю, что «Роснефть» все еще недооценена, — добавляет Разуваев. — Я считаю, что «Роснефть» будет стоить дороже, и капитализация в 100 млрд долларов, которая была до кризиса в 2000-е годы, вполне достижима. На мой взгляд, можно ориентироваться на показатель порядка 10 долларов за акцию».