Самозанятых граждан могут лишить права на выезд из страны

В России могут ввести запрет на выезд за границу для граждан, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью («самозанятые»). Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он пояснил, что сейчас перечислять деньги в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) за детей, студентов, инвалидов и пенсионеров обязаны региональные власти «и иные категории граждан». «Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут, — сказал Рязанский. — Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства».

Сенатор также добавил, что «самозанятые» граждане, уклоняющиеся от выплат в Фонд ОМС, могут лишиться полноценной пенсии, если у них не будет стажа и необходимых для начисления «баллов». «Тогда ждите, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости», — подчеркнул Валерий Рязанский. При этом он напомнил, что минимальная пенсия в регионах не превышает 7–8 тысяч рублей в месяц.

Ранее Минздрав РФ разработал законопроект, в котором «вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц». Ведомство предложило лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан. Бесплатно им будет полагаться только скорая помощь.