В РПЦ призвали повысить возрастной ценз «Симпсонов» из-за покемонов

Представители Русской православной церкви (РПЦ) призвали повысить возрастной ценз американского мультсериала «Симпсоны», в одной из новых серий которого было показано, как главный герой ловит «покемонов» в храме. Об этом сообщает ТАСС. В настоящее время мультсериал имеет рейтинг «16+».

Так, клирик Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макарий считает, что популярность «Симпсонов» строится на уродстве героев, поэтому они не являются «образцами для подражания, вразумления». Иеромонах добавил, что по закону сериал нельзя запретить, но детей и подростков следует оградить от влияния «антиэстетики» мультфильма.

Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков увидел в новой серии «Симпсонов» пропаганду «ложных моральных ценностей» и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он также призвал ужесточить контроль за мультсериалом.

По информации Comicbook.com, в 20-м эпизоде 28-го сезона «Симпсонов» Looking for Mr. Goodbart, который вышел в эфир в США 30 апреля на канале Fox, была показана пародия на популярную мобильную игру Pokemon Go. В новом эпизоде несколько персонажей увлеклись приложением Peekemon Get. Так, Гомер Симпсон играл в нее церкви и на кладбище. Он также принял живого скунса за одного из персонажей игры.

Между тем телеканал «2×2» решил не показывать данный эпизод, сообщает РБК со ссылкой на PR-директора телеканала Анастасию Шабловскую. «Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем», — отметила она.

Ранее в Екатеринбурге обвинение попросило приговорить к трем с половиной годам колонии местного блогера Руслана Соколовского, который играл в Pokemon Go в храме и транслировал свои действия в интернете. Блогера обвинили в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК), а также в семи эпизодах оскорбления чувств верующих (148 УК) и незаконном обороте оборудования для скрытой съемки (138.1 УК).