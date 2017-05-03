В РФ ограничат полеты малой авиации на время проведения Кубка конфедераций

В городах, где в июне-июле пройдет футбольный Кубок конфедераций, власти планируют ограничить полеты малой авиации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, вокруг Москвы на время проведения турнира предполагается установить зону запрета на такие полетов радиусом в 110 километров. При этом ограничения собираются ввести как на полеты малой коммерческой гражданской авиации, так и для авиации общего назначения.

Против этих мер выступает глава Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов («АОПА-Россия») Владимир Тюрин. Он направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от введения ограничений на полеты, так как запрет затронет работу десятков аэродромов и вертолетодромов, приведет к потерям как минимум двух миллиардов рублей.

Вместо запрета глава «АОПА-Россия» предлагает уделить внимание «цивилизованным мерам повышенного контроля за полетами и обеспечения безопасности». Для поиска компромиссного решения Владимир Тюрин предлагает провести специальное заседание комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения.

29 апреля президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко заявил, что страна полностью готова к проведению Кубка конфедераций-2017.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где ей предстоит встретиться с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.