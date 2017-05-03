Минкомсвязи хочет обязать госкомпании доплачивать за покупку зарубежного ПО

Минкомсвязи предложило вести компенсационный сбор с госкомпаний, которые покупают иностранное программное обеспечение. Такая мера должна работать, если у данного ПО существуют российские аналоги, полагают в ведомстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Николая Никифорова.

Он считает, что полученные при этом деньги можно направить в Фонд развития информационных технологий, созданный в начале 2017 года.

«Такой компенсационный платеж должен составлять около 5 процентов. Купил на 100 миллионов рублей зарубежного ПО, будь добр 5 миллионов рублей перечислить в фонд развития ИТ», — отметил Никифоров.

Министр пояснил, что пока идет лишь предварительное обсуждение инициативы.