03 мая 2017, 17:27
Минкомсвязи хочет обязать госкомпании доплачивать за покупку зарубежного ПО
Минкомсвязи предложило вести компенсационный сбор с госкомпаний, которые покупают иностранное программное обеспечение. Такая мера должна работать, если у данного ПО существуют российские аналоги, полагают в ведомстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Николая Никифорова.
Он считает, что полученные при этом деньги можно направить в Фонд развития информационных технологий, созданный в начале 2017 года.
«Такой компенсационный платеж должен составлять около 5 процентов. Купил на 100 миллионов рублей зарубежного ПО, будь добр 5 миллионов рублей перечислить в фонд развития ИТ», — отметил Никифоров.
Министр пояснил, что пока идет лишь предварительное обсуждение инициативы.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое